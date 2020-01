Allemagne : c'est la fin officielle du Salon de Francfort

Une page de l'histoire automobile se tourne. Il n'y aura pas en 2021 de Salon de Francfort. L'Allemagne ne renonce toutefois pas à son grand show international, l'IAA (Internationale Automobil-Ausstellung). Mais celui-ci va changer de lieu.

La dernière édition de Francfort avait été marquée par de nombreuses absences parmi les plus grandes marques et surtout par une énorme chute de la fréquentation, de l'ordre de 30 %. 560 000 personnes avaient visité l'événement, un bien mauvais résultat dans un pays où l'automobile est adorée.

Une chute qui a donc poussé le VDA, l'union de l'industrie automobile allemande, et organisateur de l'événement, à tout remettre à plat. Le VDA a lancé un appel à candidatures pour concevoir un salon new look. Francfort faisait partie des candidats, mais n'a pas été retenu parmi les finalistes. Le prochain show se tiendra à Berlin, Hambourg ou Munich.

Une petite révolution donc, l'IAA s'étant déroulé à Francfort pendant près de 70 ans. On pourra garder en tête les images des décors impressionnants des firmes premium, notamment Mercedes qui occupait un bâtiment entier dans lequel il créait une exposition sur plusieurs étages, où BMW qui pendant plusieurs éditions a proposé une piste d'essai au coeur de son stand. On se souviendra aussi des ampoules aux pieds, les différents bâtiments à voir étant très espacés !

L'IAA va devoir se réinventer, afin de faire revenir le public et des marques qui jugent l'investissement de moins en moins utile. Suite aux nombreuses candidatures, le VDA s’est réjoui du grand intérêt pour le prochain salon. Les organisateurs s'inspireront sûrement de leurs homologues parisiens, qui avaient réussi leur pari d'un Mondial de l'Auto nouvelle formule en 2018, avec notamment l'ajout de la moto. Plus d'un million de personnes avaient fait le déplacement.