L'internaute Andres Silveira publie sur les réseaux sociaux une vidéo surprenante montrant une Ford Mustang malmenée lors d'une journée sur circuit en Espagne. Le propriétaire perd en effet une première fois le contrôle du coupé américain en sortant d'un virage en tête à queue. Un incident qui ne le démotivera pas à partir de nouveau pied au plancher pour une issue encore plus problématique.

Sur les images, le pilote semble un peu embêté de sa première manœuvre sous les yeux et caméras des spectateurs placés en sécurité derrière un grillage. Une fois sa sportive dans la bonne direction, il trouve bon d'écraser la pédale de droite. La cavalerie du V8 de la propulsion déboule soudainement sur les pneus arrière. Le nez flotte, cherchant désespérément la route. Avec ce déferlement de puissance, sans maîtrise ni retenue, la voiture termine sans surprise dans l'herbe puis le rail de sécurité. Un final peu gratifiant pour le conducteur rendant les témoins du spectacle totalement déconfits.

Il perd deux fois le contrôle de sa Mustang en quelques secondes

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour rappel, la Ford Mustang de cinquième génération débarquait en France fin 2004 avec un look néorétro réussi et deux moteurs sous le capot : un V6 4,0l de 210 chevaux et un V8 4,6l de 300 chevaux. Du côté des transmissions, Ford proposait des boîtes manuelle ou automatique à cinq rapports. Une auto représentant aujourd'hui plus que jamais un excellent rapport prix plaisir.