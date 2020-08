Il réalise le tour du Nürburgring au volant d'un tracteur

Avec son appellation Class Xerion 5000, sa puissance de plus de 500 chevaux et son couple de plus de 2300 Nm, les spécificités du véhicule retenu par les Allemands d'Auto Motor und Sport pour réaliser un chrono sur la Nordschleife fera de prime abord baver les amateurs de vitesse. Il y a bien entendu un piège : le Class Xerion 5000 est un tracteur. Installez-vous confortablement, cela durera un peu plus longtemps que les temps réalisés par les Megane RS et autres Leon Cupra.

Le tracteur Class Xerion 5000 est en effet bridé à 55 km/h. Cela n'est pas plus mal compte tenu de son comportement particulièrement imprévisible dans les courbes de l'enfer vert. Détail amusant : le mythique virage du Karussell n'épargne vraisemblablement aucun véhicule. La courbe visible à la quatorzième minute secoue beaucoup le pilote malgré la présence dans la cabine d'un siège à suspension pneumatique.