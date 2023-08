Il replâtre son pick-up avec un nez de Jaguar S-Type

Les amateurs de tuning façon GTI Mag des années 90 se souviennent des Peugeot 205 revues avec un nez de 306. Ceux qui découvrent le drift un peu plus tard se remémorent des Nissan 200SX S13 modifiées avec un avant de Silvia S15. Le véhicule insolite du jour joue dans une tout autre catégorie: il s'agit d'un pick-up Ford F-150 Super Cab de 2001 doté d'une face de berline Jaguar S-Type.

L'engin disponible via le site des petites annonces Facebook Marketplace affiche une présentation très inattendue. Son propriétaire greffe en effet au 4x4 à benne américain les quatre projecteurs ronds de la tricorps anglaise ainsi que ses baguettes en chrome et sa grande calandre verticale. Un film collant bleu ciel et des jantes noir et blanc complètent l'ensemble. Les fans de tricorps au félin et les passionnés de pick-up d'outre-Atlantique trouveront sans doute le résultat embarrassant. Il faut néanmoins reconnaître que l'exercice de ce mariage et des ajustements qui en découlent témoignent d'un savoir-faire certain en matière de carrosserie.

Une auto affichée moins de 10 000 euros

Pour acquérir cette curieuse création, l'acheteur devra se rendre dans le Colorado à Denver puis débourser la somme de 10 000 dollars (9 202 euros au cours actuel). La publication indique en outre que le compteur affiche 118 000 miles (188 800 kilomètres). Partant pour signer ?