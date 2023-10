Il se fait voler les jantes de sa Lamborghini, puis reçoit une amende

Les vols étant principalement opportunistes, il est conseillé de ne pas tenter le pire en laissant sans surveillance un véhicule de valeur dans une zone connue pour être fréquentée par des personnes mal intentionnées. Cette Lamborghini Huracan garée dans le Bronx illustre parfaitement le phénomène. Sur les images publiées sur plusieurs réseaux sociaux, la belle italienne s’expose sans ses jantes en étant posée sur des caisses de bouteilles de lait. Cerise sur le gâteau, la police a marqué son passage un peu plus tard.

Un rapide coup d’œil sur les sites de petites annonces et les plateformes d’enchères permet de constater qu’un ensemble de jantes de Lamborghini Huracan s’échange contre 6000 dollars environ (soit l’équivalent de 5 700 euros au cours actuel). Les voleurs partent effectivement avec un beau butin qui trouvera facilement preneur sur le marché de la seconde main. Les roues intéresseront les propriétaires d’Huracan peu regardant sur l’origine des pièces ou les amateurs de tuning friands de jantes prestigieuses sur des autos plus abordables. Pour ajouter une couche à la mésaventure du propriétaire de celle-ci, notez sur la vitre conducteur la présence d’un petit papier très énervant : une amende pour défaut de stationnement.

La Lamborghini Huracan, une auto en fin de carrière

Pour rappel, la Lamborghini Huracan embarque un V10 5,2l atmosphérique aux puissances allant de 580 chevaux à 640 chevaux selon les versions. Il n’est aujourd’hui plus possible de commander un exemplaire. Toute la production avant son remplacement est vendue. Un nouveau modèle équipé d’un moteur hybride rechargeable prendra la suite en 2024. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.