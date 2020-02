Il "simule" un embouteillage avec des smartphones

Ce Berlinois a voulu démontrer la trop grande "importance" des nouvelles technologies dans nos vies. Et pour cela, il ne lui a fallu "que" 99 smartphones et une brouette qu'il a traînée dans des rues de la capitale allemande. Les 99 téléphones avaient l'application Google Maps activée, ce qui aurait permis de leurrer les serveurs Google et de leur faire croire à un embouteillage. Conséquence directe : les utilisateurs berlinois de Google Maps étaient avertis qu'il fallait éviter cette zone pour cause d'embouteillage. La rue empruntée par Simon Weckert est ainsi devenue déserte !

Google n'a pas réfuté la "performance", le géant américain se contentant d'expliquer que la société met "continuellement à jour les données relatives au trafic et ne les pubiera que s'il a une grande confiance en leur exactitude".

Ce n'est pas la première fois qu'une telle tentative est faite, même si celle-ci est la plus "simple" à réaliser. En 2014, déjà, des Israéliens avaient réussi à berner l'application Waze en développant des "bots" (des robots informatiques) simulant la présence de nombreux automobilistes sur une route ciblée.