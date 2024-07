Triste fin pour cette Mercedes-AMG CLA blanc pur. L'auto en question appartenant à un Australien originaire de Melbourne est malheureusement tombée dans les mains d'un couple bien décidé à dérober la sportive allemande. Un fait divers insolite immortalisé par la caméra de tableau de bord de la voiture volée.

Le trajet ne démarre pas très bien pour les deux délinquants : dès la sortie du parking, un policier parvient à crever un pneu en jetant sur la route une herse. Cela ne décourage pas les voleurs : le conducteur écrase la pédale de droite pour quitter le plus rapidement possible les lieux. Quelques secondes plus tard, la police semble semée. Le couple roule néanmoins toujours à vive allure avec une circulation dense qui les empêche de réellement se sentir hors de portée.

L'intersection de trop

Quelques instants plus tard, l'homme et la femme décident de trouver une station de tram afin de se débarrasser de la voiture et se cacher dans la foule. Un plan prématurément interrompu : un camion les percute à une intersection sur laquelle ils grillent un feu rouge.

Il vole une AMG puis la casse en tentant de fuir la police

La Mercedes-AMG CLA de 306 à 421 chevaux

Les séquences ne permettent pas d'identifier s'il s'agit d'une Mercedes-AMG Cla 35 ou 45. La berline compacte musclée délivre pour rappel sur ses quatre roues motrices 306 chevaux dans sa déclinaison la moins puissante et jusqu'à 421 chevaux dans sa version 45 S.