Ils roulent 7 kilomètres sous l'eau avec un vieux Toyota Land Cruiser

Les 4x4 Toyota sont fiables, solides, indestructibles parfois, à l'image du Toyota Hilux que les présentateurs les plus iconiques de l'émission TopGear Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond ne parviennent pas à détruire en 2003. Le sujet du jour entretiendra sans doute la légende avec un Toyota Land Cruiser capable de rouler sous l'eau pendant plusieurs heures.

Ce défi permettait à ces Australiens de décrocher les records du monde de la conduite sous l'eau la plus longue et la plus profonde. L'équipe a en effet parcouru non moins de 7 kilomètres dans le port de Darwin situé dans la région nord du pays continent. Ils ont également plongé lors de ce trajet pour le moins insolite à 30 mètres de profondeur. Côté technique pour accomplir leur tâche, le Toyota Land Cruiser a perdu son moteur thermique au profit d'un homologue électrique, tandis que le réservoir d'essence cédait sa place à des batteries sécurisées dans un compartiment spécial capable de supporter la pression des fonds marins. Il fallait être patient : 12 heures à une vitesse de 1 à 3 km/h ont été nécessaires pour arriver au bout. Car oui, le véhicule s'est plusieurs fois embourbé dans la vase. Des ballons ont donc été installés lorsque cela arrivait afin de le soulager et de poursuivre la mission.

Un exercice local unique

Détail amusant : une précédente tentative avait lieu dans les années 80 avec un autre Toyota Land Cruiser. Le véhicule toujours doté à l'époque de son moteur à essence tombait en panne trois kilomètres après le départ malgré l'adoption d'un conduit d'admission long de 60 mètres.