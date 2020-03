Ils ruinent le capot d'une Ferrari pour se vanter sur Instagram

Voici sans doute la pire manière de se mettre en avant sur les réseaux sociaux aux côtés d'une Ferrari California. Trois adolescents se sont effectivement hissés sur le capot d'un exemplaire de la belle italienne au Texas pour se vanter sur la toile. De quoi rapidement attirer l'attention de son propriétaire Richard Streep et des forces de l'ordre.

D'après l'expertise de l'assurance du véhicule, les réparations s'élèvent à plus de 6000 dollars (5 374 euros). "Des empreintes de chaussure, de la tôle froissée et de la peinture écaillée sont visibles sur ma voiture" a déclaré Streep aux policiers lors de sa plainte au commissariat. Un agent est par la suite rapidement venu constater l'étendue des dégâts. Compte tenu du jeune âge des adolescents, les parents se chargeront de régler la facture.

Pour rappel, cette Ferrari California embarque à l'avant un bloc V8 atmosphérique 4,3l de 460 chevaux pour 485 Nm de couple. La cavalerie est envoyée aux roues arrière via une transmission séquentielle sept vitesses ou -bien plus rarement- une boîte manuelle six rapports. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en quatre secondes seulement avant d'atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h.