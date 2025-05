Admirer de belles autos et faire avancer la recherche en même temps, c'est possible

C’est une tradition dans le Val de Vienne. Chaque année depuis 31 ans à chaque printemps, à l'occasion de la manifestation "Sport et collection", 500 Ferrari sont réunis sur le circuit du Vigeant.

Des autos qui attirent les tifosis qui peuvent admirer les bolides, et surtout les voir évoluer sur la piste pour un tarif compris entre 13 et 37 euros. Ils peuvent aussi, moyennant 40 euros, s’offrir des baptêmes sur le circuit. Sachant que les sommes récoltées sont destinées au pôle de Recherche en cancérologie du CHU de Poitiers.

Un exceptionnel plateau de Formule 1

Depuis le début de cette opération, pas moins de 6 600 000 € ont été récoltés et lors de l’édition de 2024, 580 000 € ont ainsi été distribués. Il est encore largement le temps de se rendre dans le département de la Vienne à cette occasion, puisque l’opération se déroule jusqu’au dimanche 1er juin au soir.

D’autant que cette année, outre un énorme plateau d’autos de Maranello, la manifestation présentera notamment l’étonnante collection Richard Mille qui regroupe des Formule 1 des années 70 et 80. Et pour couronner les grandes années de la discipline, Renault fait tout spécialement le déplacement pour présenter 13 monoplaces, dont la F1 RS10 de 1979, la R26 championne du monde 2006 et la RE40 de 1983 pilotée par Alain Prost.

La vénérable RS10 qui fête ses 46 ans cette année se dégourdira les pneus sur le circuit du Val de Vienne, aux mains de Victor Jabouille. Le fils du regretté Jean-Pierre Jabouille rependra le volant de l’auto avec laquelle son père avait signé la première victoire de Renault en F1 au grand prix de France à Dijon. À ses côtés, René Arnoux retrouvera lui aussi le baquet de la légendaire Turbo.

L'utile et l'agréable

Le losange a également prévu, en plus de ces Formule 1, de présenter au public deux extravagances qui ont marqué l’histoire de Renault Sport : l’Espace F1 et la Twizy F1. Le premier est une version V10 de 820 ch du monospace, quant au second, il s’agit du quadricycle à moteur revisité et boosté à 97 ch..

Évidemment, cette liste des autos présentées au Vigeant durant tout le week-end est loin d’être exhaustive. Mais, plus encore que les autres années, le plateau est splendide. S’y rendre permet de se faire plaisir et de se rendre utile en même temps. Deux bonnes raisons pour faire le déplacement.