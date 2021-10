Incendies de batteries : une nouvelle grosse facture pour LG

Décidément, mieux vaut ne pas avoir de problème de batterie ! Les constructeurs qui ont été touchés par des soucis sur leurs véhicules électriques ont vite transpiré à la vue de la facture totale. Et cela s'explique aisément : une seule batterie vaut parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars sur les modèles les plus performants. Multipliez ce prix par le nombre d'autos à rappeler, et la facture peut vite donner le tournis !

Après le groupe Hyundai, c'est General Motors qui va devoir rappeler près de 140 000 voitures électriques, en l'occurrence des Chevrolet Bolt. Tous les exemplaires produits, y compris les plus récents, sont touchés par un problème de risque d'incendie, y compris à l'arrêt, au point que l'agence américaine de sécurité routière avait conseillé aux propriétaires de ne pas garer leur véhicule "à proximité" des maisons ou dans des garages.

General Motors a trouvé un accord avec son fournisseur coréen de batteries, LG, qui va prendre en charge les frais de rappel s'élevant à un peu moins de 2 milliards de dollars. Pour le groupe américain, c'est évidemment un soulagement, et cela s'est d'ailleurs traduit par un titre en hausse sur les marchés. Mais pour LG, c'est une nouvelle facture très lourde après que le géant asiatique ait supporté une bonne partie des coûts du rappel Hyundai.