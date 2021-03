Hyundai : LG va payer une grosse partie du rappel des batteries défectueuses

Le fournisseur de batteries de Hyundai, LG, avait dans un premier temps rejeté toute faute de sa part dans l'affaire des batteries supposées défectueuses sur des milliers de véhicules électriques Hyundai en circulation. Finalement, le géant coréen de la chimie va prendre une bonne partie du rappel, pour un montant astronomique.

Un accord a été trouvé entre Hyundai et LG : le premier prendra 30 % des coûts, et le second prendra le reste. Au total, 82 000 Kona électriques sont touchés, mais aussi quelques Ioniq électriques et bus Elec City. Le montant total du rappel s'élève à 900 millions de dollars, ce qui aurait évidemment fait une sacrée facture pour le groupe Hyundai, lequel a déjà investi d'importantes sommes d'argent pour lancer de nouveaux modèles électriques. A commencer par la Ioniq 5, qui sera prochainement disponible en concession.

Il reste maintenant à connaître les délais de remplacement pour les batteries. Les clients européens sont concernés, puisque les Kona Electric produits entre novembre 2017 et mars 2020 sont touchés, mais il faudra probablement patienter avant que tous les clients européens soient contactés pour le passage en atelier.