Ineos Grenadier : bienvenue à bord du Defender made in France

Ineos Grenadier, voilà l'appellation d'une voiture que vous entendez beaucoup ces jours si vous suivez… le Tour de France. C'est en effet le nom d'une équipe engagée sur la Grande Boucle, l'ancienne Sky.

Depuis 2019, c'est donc le groupe de chimie britannique Ineos qui sponsorise la team. Une entreprise dirigée par Jim Ratcliffe, qui s'est lancé dans un projet fou : créer une marque automobile. Ou plutôt un véhicule bien précis : un descendant au Defender, au vrai !

Il y a un an, la marque Ineos a dévoilé le look extérieur de son véhicule, le Grenadier. Voici aujourd'hui les images de l'intérieur. Celui-ci est conçu avec la même logique que l'extérieur : l'accent est mis sur le pratique. Pas question donc de suivre la tendance des écrans qui suppriment les boutons.

Ineos explique que "les technologies de pointe sont utilisées uniquement si elles contribuent à la fonctionnalité et à la facilité d’utilisation". Il y a donc bien un grand écran tactile 12,3 pouces, une connectivité Apple Car Play et Android Auto. Mais la massive console centrale garde de nombreux boutons pour accéder directement à des fonctions élémentaires.

Les designers ont même surjoué la chose, en les espaçant bien et en multipliant les inscriptions en plus des pictogrammes ! Des commandes auxiliaires ont été intégrées et précâblées pour permettre l’ajout de treuils, d’éclairages de travail et d’autres accessoires. Sous l'écran, il y a une boussole. Mais le GPS intègre une navigation hors piste, qui permet au conducteur de programmer, de suivre et d’enregistrer son itinéraire à l’aide de repères, en dehors des routes et des chemins balisés.

Taillé pour l'aventure, le Grenadier se pare de revêtements résistants et son intérieur peut être nettoyé au jet d'eau. Les sièges Recaro sont promis anti-tâches. Dans la même optique de praticité, le véhicule multiplie les espaces de rangement.

La marque annonce que les réservations seront ouvertes à partir d'octobre 2021. Les livraisons commenceront dans un an, en juillet 2022. Le Grenadier sera produit en France, dans l'usine Smart située en Lorraine.