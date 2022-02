Ineos Grenadier : le "made in France" à l’honneur

Une fois arrivés sur place, à la frontière franco-allemande, Philippe Steyer, Président & CEO d’Ineos Automotive SAS, dénomination de ce centre de production, nous introduit l’usine : « L’usine est née sous l’impulsion de Daimler le 27 octobre 1997, et s’étend sur 82 hectares (168 m de long, 80 m de large, 21 m de haut) pour une situation géographique idéale, au centre de l’Europe. »

Assurant la production des Smart de toutes générations depuis 1998, avec environ 20 000 exemplaires par an, l’usine s’est préparée activement à sa reconversion, alors que les prochaines Smart seront fabriquées en Chine, au cœur de la joint-venture 50/50 signée entre Daimler et Geely. Depuis le rachat par Ineos en janvier 2021, plus de 50 millions d’euros ont été investis en plus des 470 millions d’euros de Mercedes-Benz en 2019 lors du lancement d’une nouvelle chaîne de production. L’investissement sur l’intégralité du projet est de plus d’un milliard d’euros.

Et reconversion rime avec changement d’échelle des autos construites : d’une petite puce urbaine, on passe à un franchisseur de grand gabarit. Le Grenadier, premier produit automobile du géant britannique en produits pétrochimiques Ineos, se présente comme un « vrai » 4x4 ultra résistant et fiable afin d’affronter toutes conditions, et notamment auprès d’une clientèle professionnelle.

Au cœur de la mutation de l’usine, sont réparties différentes zones spécialisées pour ces dernières Smart Fortwo produites jusqu’au 1etrimestre 2024, pour le Grenadier et d’autres, enfin, pour les faces avant des Mercedes électriques EQA et EQB jusque 2026-2027.

Du côté commercial, Ineos dit pour l’instant avoir reçu 15 000 réservations, lesquelles sont ouvertes depuis octobre dernier, sans encore compter le marché US. Ineos se projette sur 25 000 à 30 000 Grenadier par an, à l’horizon 2025.

À l’instant T, nous en sommes à la fin de production de 165 préséries « PT01 » du Grenadier qui a démarré il y a deux mois ½. Deux autres ‘fournées’ de préséries, PT02 et PT03, seront lancées dès Mars prochain. L’ambition de cadence de l’usine grimpera à 150 exemplaires par jour en 2023, démarrage officiel de la production.

L’outil de production a conservé 90 % des installations du groupe Daimler, avec des modifications d’installation et d’outillages pour s’adapter au nouveau modèle. L’usine, à la pointe, a conservé la géométrie en croix de l’unité d’assemblage, étudiée pour l’efficience logistique, tout en proposant un nouvel atelier de carrosserie entièrement automatisé.

L’usine se veut également à la pointe en matière d’écologie, neutre en émissions de dioxyde de carbone, respectant la biodiversité, et intégrant des stations d’épuration biologiques et centres de traitement et recyclage des déchets.

On dénombre par exemple 1 200 points de soudure au niveau de la zone des planchers du véhicule, utilisant tout comme les ouvrants l’aluminium pour gagner en légèreté et en rigidité ; ou encore 74 m de colle pour ces éléments-là afin d’assurer également l’isolation lors de franchissements de gués, ou en intégrant le fait que l’intérieur soit lavable au jet sur les versions commerciales.

L’étanchéité et l’anti corrosion sont alors spécialement surveillées au sein des ateliers d’assemblage et de peinture, particulièrement au niveau des soubassements.

Ineos annonce une diversité de 8 types différents de Grenadier, une version particulière M1, une version professionnelle N1 en 2 ou 5 places homologuée comme utilitaire (une version qui sera regardée de près chez nous en France !), avec ou sans toit ouvrant… Une rumeur court sur de futures versions pick-up et à empattement court. De quoi assurer un emploi durable au sein du site, bien au-delà de 2025.

L’annonce des tarifs et du configurateur officiel se fera en avril.