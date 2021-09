Ineos : les prix, les détails sur l'après-vente du Grenadier

Une marque automobile toute nouvelle n'ayant aucune empreinte "retail" doit faire forcément face au problème du lancement produit. Comment commercialiser une auto lorsque l'on n'a pas de concession, de points de vente et d'après-vente ?

C'est le casse-tête auquel a dû faire face Ineos, qui s'apprête à commercialiser son 4x4 Grenadier en France. Le constructeur a confirmé l'arrivée du baroudeur en juillet 2022 en Europe occidentale (les prises de commandes débuteront en octobre), et en particulier en France, un des principaux marchés pour Ineos dans cette région du monde, avec le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne.

Bosch, partenaire idéal

Pour faire dans la simplicité et l'efficacité sans réseau physique, Ineos a décidé de s'appuyer sur des partenaires. La marque anglaise collabore ainsi avec les "Bosch Service" dispersés à travers l'Europe, promettant qu'aucun client ne sera à "plus de 50 km d'un atelier accrédité". 10 000 Bosch Car Service sont dispersés actuellement dans 150 pays.

Là où Ineos se démarque, c'est sur l'approche globale. En plus des entretiens et réparations dans les centres Bosch, Ineos fournira des supports dématérialisés 3D complets pour réparer son véhicule, ainsi qu'un catalogue complet de pièces. Ineos joue la carte de la transparence sur son Grenadier en laissant le client jouer le rôle de réparateur s'il le souhaite. D'ailleurs, une bonne partie du véhicule a été conçue de manière à pouvoir faire les opérations de maintenance le plus facilement possible. La plupart des panneaux intérieurs sont par exemple fixés avec des vis apparentes.

Et là où les pièces ne seront pas disponibles, Ineos "vise une livraison en 24 heures sur les marchés principaux". Dont acte. Ineos pourrait dans le futur s'appuyer sur le réseau BMW pour l'après-vente et les réparations, mais rien ne semble encore fixé à ce sujet. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, petite piqûre de rappel : le groupe moteur/boîte du Grenadier est d'origine BMW. Enfin, et c'est à signaler, il sera possible de bénéficier de l'aide de techniciens mobiles Ineos qui pourront venir faire du diagnostic ou certaines réparations sur place.

Pour la France, Ineos prévoit dans un premier temps 8 centres de livraisons physiques. Mais le constructeur explique que l'ensemble du processus d'achat pourra aussi se faire en ligne, comme en face à face. Libre au client de choisir son approche, et de se décider après avoir testé le Grenadier en situation réelle en tout-terrain.

Abordons maintenant la politique tarifaire, qui était jusqu'à maintenant secrète. Ineos confirme un prix d'attaque à 59 500 €. Il s'agit là de la version deux places "utilitaire", qui échappe au malus. C'est un prix très agressif par rapport à l'un des rares rivaux, le Jeep Gladiator, qui est à plus de 70 000 €. Le Wrangler est uniquement compétitif en hybride rechargeable, mais il est là aussi au delà de la barre des 70 000 €. Précisons enfin que le Grenadier aura bientôt droit à une variante pick-up qui n'a pas encore de date de lancement.