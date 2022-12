Instructif : Green NCAP calcule l'empreinte écolo de votre auto, sur son cycle de vie

Il est encore tôt et vous avez peut-être encore un nuage de brume qui entoure votre cerveau à peine réveillé, mais je peux vous le garantir, quelques minutes après avoir fini la lecture de cet article, vous allez vous ruer sur le site de Green NCAP, et faire mumuse avec le simulateur qu'ils viennent de mettre en ligne.

"C'est moi ou mon voisin qui a la voiture la plus écolo ?", "Ais-je eu raison de prendre une hybride plutôt qu'une électrique ?", et au fait "quel est le bilan CO2 de ma voiture sur sa durée de vie ?"

C'est ce que propose de calculer le fameux simulateur de Green NCAP, une entité qui émane de Euro NCAP. Si ce dernier se charge de noter les performances aux crash-tests et en matière d'aides à la conduite, le premier s'est donné pour mission de noter les performances environnementales des nouveautés qui sortent sur le marché.

Vous pouvez trouver l'outil à cette adresse :

https://www.greenncap.com/lca-tool/

Tout est en anglais, malheureusement, mais c'est assez simple à comprendre. Et certains navigateurs web permettent la traduction des pages en français...

Simuler, et surtout pouvoir comparer

Ce simulateur est fort intéressant. En effet, il est particulièrement difficile de calculer l'empreinte écologique globale d'une auto, sur son cycle de vie entier. Et les émissions de gaz à effet de serre (CO2) qui seront les siennes, depuis la phase de production jusqu'au recyclage, en passant par l'utilisation, bien entendu. Ce sont des informations difficiles à trouver, parfois très opaques pour un consommateur particulier.

Là, Green NCAP a fait tout le boulot, et l'a fait très bien. Manifestement, la plupart des données qu'ils utilisent proviennent des constructeurs eux-mêmes, et des fiches techniques des autos. De bonne guerre. Toutes les autos ne sont pas non plus listées, mais la plupart des plus récentes, oui.

L'outil permet en plus de choisir dans quel pays d'Europe on va utiliser son auto, tenant en cela compte, par exemple, des moyens de production d'électricité, et des rejets de CO2 équivalents par kW heure produit. Un chiffre très différent que l'on soit en France (57 g de CO2/kWh) ou en Allemagne (293 g de CO2/kWh) par exemple, et qui peut changer les résultats grandement.

L'outil permet aussi de choisir le kilométrage annuel parcouru.

Mais surtout, il permet de comparer jusqu'à 3 autos à la fois. Ainsi, lorsqu'on hésite entre deux voitures, une thermique ou une hybride, une hybride ou une électrique, un diesel ou une essence (bon ok, on n'hésite beaucoup moins entre ces deux-là aujourd'hui), on peut alors savoir laquelle, au final, aura le bilan le plus favorable.

Le VE, très vite plus vertueux (en France)

Attention, spoil : oui, les voitures électriques ont une empreinte écologique plus faible que les thermiques ou les hybrides, sur un cycle de vie entier. Et parfois de très loin, le "coût écologique" de la fabrication des batteries et des recharges étant largement inférieur, la plupart du temps, aux émissions de CO2 durant la vie d'une thermique. Cela vaut pour la France du moins. Les graphes de Green NCAP le montrent bien, sur toutes les simulations que nous avons pu faire, y compris sur des modèles identiques, qui existent à la fois en thermique et en hybride. On objectera qu'il y a certainement des biais ou des approximations dans leurs chiffres et données, mais globalement...

Alors à vos smartphones ou ordinateurs, et allez voir ça, une fois que vous serez coiffés, habillés et caféinés.

Crédit photo illustration : Peter Arneke (stock.adobe)