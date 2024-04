Interdire les balades en voiture le week-end, la menace délirante en Allemagne

Volker Wissing est l’actuel ministre des transports en Allemagne. Favorable à la non-limitation de la vitesse sur les portions d’autoroutes libres et partisan de l’autorisation des carburants synthétiques dans les voitures thermiques neuves vendues après 2035 en Europe, il est connu pour défendre la cause automobile depuis des années. Alors, comment pourrait-on l’imaginer prôner une mesure aussi radicale que l’interdiction d’utiliser sa voiture en week-end ?

Il s’agit en fait d’une menace adressée par le ministre au parlement et au gouvernement, à propos des objectifs de réduction des émissions de CO2 imposés en Allemagne. Le pays les a ratés en 2023 et il n’est pas du tout sur la bonne trajectoire qui visait une baisse de 65% des émissions de CO2 entre 1990 et 2030. Partisan d’une révision de ces objectifs à la baisse, il prévient qu’il sera impossible de se conformer à la version actuelle des textes et qu’il faudrait logiquement prévoir des mesures exceptionnelles pour rattraper le retard si les règles ne changent pas. Avec donc cette menace d’interdire aux Allemands de partir en balade le week-end au volant de leur voiture.

Une menace pas crédible

Le ministre des transports chercherait donc à influencer les parlementaires et le gouvernement à assouplir les objectifs de baisse de CO2 prévus sans envisager une application réelle de ces mesures effrayantes. Ses opposants lui reprochent d’ailleurs d’essayer de faire peur à tout le monde et une mesure aussi radicale n’a que très peu de chance de se concrétiser à court et moyen terme en Allemagne.

Sachant que la députée française Olga Givernet vient de déposer une proposition de loi chez nous pour rendre plus cher le péage aux automobilistes roulant seul dans leur voiture, les mesures pour pousser les gens à limiter l’utilisation de leur véhicule ont peut-être de l’avenir à plus long terme dans un contexte de lutte pour la baisse de la consommation d’énergie dans nos pays. Mais elles risquent de ne pas être populaires…