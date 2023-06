Ionity va augmenter la puissance de ses bornes de recharge rapide

Les bornes rapides du réseau européen de charge rapide Ionity peuvent déjà envoyer du courant continu à 350 kW, un chiffre que les meilleures automobiles électriques actuelles ne peuvent pas atteindre (les Tesla se contentent actuellement de 250 kW et les Porsche Taycan et autres Audi e-tron GT se limitent à 270 kW). Mais avec l’arrivée prochaine de modèles vraisemblablement capables de tolérer des puissances plus élevées (en Chine, Xpeng vient de dévoiler le G6 pouvant accepter une charge en courant continu à 480 kW !) et la volonté de fournir les meilleures possibilités de charge possibles aux clients, le spécialiste de la charge rapide anticipe les progrès futurs et table déjà sur des bornes à 400 kW de puissance maximale.

Ces futures bornes ultra-rapides de 400 kW seront fabriquées par Alpitronic, avec l’installation des premiers exemplaires dès l’année 2023 sur le réseau européen de Ionity. Comptant actuellement un peu plus de 2 400 points de charge sur le Vieux Continent, Ionity espère arriver à 1000 stations dès 2025 en Europe avec 7000 points de charge au total.

Les concurrents veulent aussi monter la puissance

Les autres réseaux planchent eux aussi sur des bornes rapides à très haute puissance. Que ce soit chez Tesla ou la plupart des sociétés spécialisées dans les réseaux de charge à courant continu, le cap des 350 kW pourrait être bientôt franchi allègrement (le réseau de Fastnet possède d'ailleurs déjà certaines bornes à 400 kW). Mais cette capacité de charge ultra-rapide devrait être réservée dans un premier temps aux voitures électriques les plus chères, les modèles citadins et bon marché se contentant généralement de 100 ou 150 kW en puissance maximale.