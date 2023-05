Jason Priestley sur le circuit du Mans? Sérieusement?

Ex-star de la série Beverly Hills 90210 – 290 épisodes tournés dans les années 90 – le comédien canadien Jason Priestley est aussi un véritable amateur de sport automobile, qui a lui-même pris part à plusieurs compétitions aux Etats-Unis au début des années 2000, jusqu’à un accident sérieux dans le Kentucky en 2002, après quoi il a co-dirigé sa propre écurie en IndyCar series.

Il a récemment passé plusieurs jours au Mans, non pour se préparer à une participation à la course du centenaire, mais pour tourner un téléfilm policier, baptisé Mort sur la piste, dont nous reproduisons ici le synopsis :

« Alors que les premiers essais pour la course des 24 heures du Mans viennent de débuter, le corps d’un pilote est découvert sur la piste. Celui-ci a été déposé volontairement. La capitaine Sabrina Nedjard est chargée de l’enquête. Elle sera exceptionnellement accompagnée par un observateur américain, Ryan Martin, membre du LAPD présent dans le cadre d’un échange. L’enquête les mène dans les paddocks et les ateliers d’une équipe familiale amateure bien connue au Mans, où les relations entre le père autoritaire et charismatique et ses enfants sont perturbées par les enjeux de la course. De plus, il s’avère que le policier américain est en fait un ancien pilote des 24h du Mans qui ne revient pas par hasard… »

« Pour la crédibilité et l'authenticité du personnage, nous avions besoin de quelqu'un qui soit au minimum d'Outre-Manche, voire d'Outre-Atlantique. Nous cherchions aussi quelqu'un qui parle français », détaille le producteur Jean-Baptiste Neyrac. « On a contacté une directrice de casting anglaise et nous avons répertorié des comédiens potentiels. Jason Priestley arrivait en tête de notre liste. Il a été très réceptif puisqu'on a eu un retour de sa part extrêmement rapide, en moins de 48 heures. La directrice de casting n'en croyait pas ses yeux ! »

Et c’est ainsi que le comédien, qui parle français mais « avec un délicieux accent américain », a traversé l’océan pour un tournage qui s’est étalé du 12 avril au 12 mai, et durant lequel il a notamment côtoyé Olivier Marchal, qui incarne le père « autoritaire et charismatique » évoqué plus haut. Mort sur la piste sera diffusé à l’automne sur France 3.