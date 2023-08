Jeep célèbre les 30 ans de Jurassic Park avec un kit déco

Cela fait déjà trois décennies que Jurassic Park sortait dans les salles sombres pour le plus grand plaisir des amateurs d'effets spéciaux. Des 4x4 Jeep YJ ont dans le long-métrage une place importante en transportant les acteurs principaux des plaines aux forêts. L'occasion du 30e anniversaire du film est donc toute trouvée pour la firme américaine qui marque le coup avec une déclinaison spécifique. Enfin presque : ici pas de baroudeur spécial, mais un kit déco à destination des Wrangler de 2018 à 2024 et Gladiator de 2020 à 2023.

Deux lots se présentent pour les amateurs du genre. Le premier comprend un pommeau de levier de vitesse avec une incrustation de T-Rex imprimée en 3D, des autocollants pour les portes, le capot et les ailes. Le second ajoute à tout ce qui a été cité précédemment un pommeau spécifique pour le levier de la boîte de transfert également. Détail étonnant, Jeep retient la voiture numéro 18 pour ses kits alors qu'il s'agit d'une auto peu valorisée dans le film. La 10 s'illustre en effet dans les scènes les plus spectaculaires. Hot Wheels commercialise d'ailleurs des miniatures lui rendant hommage.

100 tirages, pas plus

Le kit déco sans le levier de la boîte de transfert s'affiche à 550 dollars (soit l'équivalent de 507 euros au cours actuel). Il faudra rajouter 100 dollars pour le second à 650 dollars (594 euros). Cerise sur le gâteau, pour les collectionneurs, seuls 100 exemplaires de l'ensemble -numéroté de 00 à 99- Jurassic Park sortiront des imprimeries officielles du Jeep Graphic Studio.