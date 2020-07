Jeep met un V8 sous le capot du Wrangler

En réponse à

Bonsoir,

Les conditions climatologiques et le relief imposent des moteurs puissants.

Après ces moteurs sont très compleux mais il faut rappeler que les autoroutes US, la limitation de vitesse est entre 70 et 85 miles par heure et que la tolérance autorisée et de 15 miles soit 85 à 100 miles par heure soit plus que en France.

Les routes dites nationales avec une seule voie 60 miles soit presque 75 miles heure et autoroute de ville entre 55 et 70 soit 70 à 85 miles heures avec la tolérance.

Après pour l'accélération comme tout le monde a des moteurs coupleux c'est indispensable la bas.

Je ne parle pas en hivers avec au moins 25 cm de neige pour sortir de chez soi, en été dans certaines zones entre 40 et 55 et d'autres ou quand il pleut on a 30 cm de pluie en 10 minutes sur l'autoroute.