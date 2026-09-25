Jeune fan de Citroën, Maeva pose fièrement devant sa BX qui lui a donné tant de fil à retordre

« Cette passion est née au hasard, lorsque j’ai croisé une Méhari en 2020, et que j’ai été émerveillée par cette drôle de voiture. En 2022, j’ai eu l’opportunité d’en acheter une à une personne de mon village. À partir de là, j’ai mis le doigt dans l’engrenage et je suis tombée amoureuse de la simplicité de ces petites Citroën sur base de 2CV ! », racontait l’année dernière Maéva Belibel aux amateurs du blog de la FFVE.

Alors que les fans d’automobile de la jeune génération semblent plutôt se passionner pour les supercars et les voitures de luxe filmées dans de courtes vidéos au format vertical (surtout quand elles font beaucoup de bruit et qu’elles se remarquent), Maéva préfère les anciennes Citroën et sait aussi les restaurer : elle a par exemple refait en intégralité une 2CV6 Special de 1986, mais aussi une 2CV Azam et espère pouvoir s’attaquer à une Dyane.

Elle possède une BX !

Et Maéva ne s’intéresse pas qu’aux Citroën les plus appréciées des collectionneurs. Comme vous pouvez le découvrir sur ses réseaux sociaux, elle possède aussi une Bx grise, cette compacte des années 80 que Le Gorafi adorait tourner en ridicule il y a quelques années. L’occasion de se rappeler à quel point l’image de cette auto, parfois considérée comme « ringarde » il y a peu, est en train de changer. Sa cote augmente aussi sur le marché de la collection, comme on a pu le constater lors des dernières éditions du salon Rétromobile.

Déjà spécialiste de l’univers Citroën, Maéva explique qu’elle adore rouler en Méhari la nuit pendant l’été et qu’elle voudrait aussi se mettre au travail sur la restauration d’une SM Maserati.

A l’heure où l’on dit que les « jeunes » se détournent totalement de l’automobile et s’intéressent davantage aux machines extravagantes des influenceurs ou aux grands écrans des voitures modernes, voilà un profil qui dénote totalement. Maéva possède une chaîne Youtube où elle détaille ses restaurations et les voitures de sa collection personnelle. D’ailleurs, celle de la BX a été particulièrement éprouvante, longue et semée d’embuches…