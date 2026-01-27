« La Citroën BX de mon père me rendait malade », se rappelle-t-elle 38 ans plus tard en la retrouvant

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour restaurer une Citroën BX restée immobile dans un garage pendant 38 ans ? Sachant qu’on parle d’une auto à la valeur résiduelle très faible, surtout dans l’état de l’exemplaire dont on parle ici, probablement pas très loin. Rien à voir avec la Mercedes 300 SL « sortie de parking » dont nous parlions il y a quelques jours, par exemple.

Mais comme l’a découvert le Youtubeur anglais Johnny Smith, cet exemplaire blanc (phase 1) a tout de même un historique assez touchant. Il a été acheté en 1983 et il s’agit d’une version 16RS, développant 94 chevaux pour 950 kilos sur la balance. Son propriétaire était un ingénieur anglais de la Royal Air Force, qui a travaillé sur la conception de la Thrust 2, cette voiture à réacteur d’avion qui a pulvérisé le record absolu de vitesse au sol la même année.

38 ans d’arrêt

Le propriétaire de la Citroën Bx, qui parcourait environ 15 000 kilomètres chaque année avec sa familiale compacte française, ne l’a utilisée que cinq ans avant de la laisser au garage. Et elle y est restée longtemps, au garage : il ne l’a plus jamais touchée et est décédé en 2024. C’est simple, la BX est restée immobilisée au garage pendant près de quarante ans et elle se retrouve aujourd’hui dans l’état que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous.

Sa fille se rappelle des trajets quotidiens dans cette Citroën BX en famille. Elle se souvient aussi que la Française la rendait souvent malade, « probablement à cause des suspensions », lâche-t-elle auprès de Johnny Smith.

Pas facile à redémarrer

Affichant un peu plus de 73 000 kilomètres au compteur, la Citroën BX a été sortie du garage après cette très longue phase d’hibernation et Johnny Smith a voulu voir si elle pouvait redémarrer avec l’aide d’un spécialiste des Citroën. Hélas, la réponse est négative et il faudra un peu plus d’efforts pour y arriver. Reste à trouver quelqu’un de suffisamment passionné par la Citroën BX pour se lancer dans une telle entreprise de restauration. Cela existe probablement mais rien que l’idée de se lancer dans la remise en état d’un vieux circuit hydraulique Citroën laisse imaginer des week-ends de mécanique bien chargés…