Bien sûr, le casting de ce 2e journal de la rédaction n'était pas innocent. En mettant autour de la table les deux protagonistes de la fameuse rubrique "Mister Thermique VS Mister électrique", j'ai nommé Stéphane Schlessinger et Pierre-Olivier Marie, on se doutait bien que l'ambiance allait être... survoltée.

dailymotion Journal de la rédaction n°2 - L'électrique à la baisse : que faut-il en penser ?

Le plus étonnant, c'est que le troisième larron, Michel Holtz, certes toujours vif, mais pas véhément à ce point, s'est tout à coup emporté pour défendre l'électrique.

Au fond, il semble bien qu'à part Stéphane, l'avis le plus répandu aujourd'hui est qu'il n'y a pas d'alternative dans l'avenir à la voiture électrique. Quoi qu'il en soit, elle est moins polluante.

Seul souci pour l'heure, son prix reste trop élevé. Mais là encore, la croyance en l'électrique emporte toutes les incertitudes.