Jusqu'à 24 milliards d'euros de perte à cause de la Chine

Elles ne peuplent pas encore nos rues, mais elles inquiètent de plus en plus. « Elles », ce sont les voitures électriques chinoises. Selon une étude réalisée par Allianz Trade, les véhicules produits en Chine représentent le plus grand risque pour les constructeurs européens, avec un manque à gagner, par an, de l’ordre de sept milliards d’euros. Au total, les importations de VE chinoises pourraient coûter à l'Union européenne plus de 24 milliards d'euros en termes de production économique d'ici 2030, soit 0,15 % du produit intérieur brut.

Cette étude confirme ainsi les inquiétudes de Linda Jackson, directrice générale de Peugeot. Elle s’est exprimée lors du forum Future of the Car organisé par le Financial Times en indiquant que « le plus grand danger est l’arrivée des constructeurs chinois car ils arrivent avec des prix tout à fait compétitifs et de très bonnes voitures ». Elle par ailleurs ajouté : « nous ne devons donc pas nécessairement essayer d’obtenir la voiture la moins chère, mais celle qui apporte le meilleur rapport qualité-prix ».

De son côté, le patron du groupe Stellantis Carlos Tavares, avait déjà averti en janvier dernier que l’industrie européenne est confrontée à une « terrible lutte » contre les importations chinoises. Pourtant, il s’est récemment exprimé contre une guerre des prix. La Peugeot E-308 illustre pour le moins cette politique puisqu’elle est affichée 48 000 € (dans sa version de lancement). De son côté, la MG 4 la plus chère est vendue 35 990 €, tout en affichant une autonomie légèrement supérieure.

Le rapport met en exergue l’Allemagne, la Slovaquie et la République tchèque, qui pourraient subir un impact encore plus important, de l’ordre de 0,3 à 0,4 % du PIB. Il précise également que « les enjeux sont importants pour l'industrie automobile européenne : quatre voitures sur cinq vendues en Europe sont assemblées localement. »

Il indique également que « l’Europe est la première puissance exportatrice mondiale dans ce secteur, le commerce automobile ayant généré entre 70 et 110 milliards d'euros d'excédent commercial pour l'économie européenne chaque année au cours de la dernière décennie. »

Un enjeu politique selon le rapport

Seulement, les exportations sont aussi mises à mal face à un marché chinois qui délaisse de plus en plus les modèles européens. À l’inverse, la Chine voit ses exportations de VE explosées : + 121 % en 2022 par rapport à 2021.

Pour éviter que ce rapport ne devienne une réalité, Allianz Trade indique que les décideurs politiques doivent relever le défi en appliquant des droits de douane sur les véhicules en provenance de Chine, mais aussi inciter les constructeurs chinois à produire sur le continent européen.