Kia : un véhicule électrique ultra performant à venir en 2021

Kia, déjà spécialisé dans l'électrique avec son offre Soul, Kona et Niro, prépare une nouvelle offensive sur fond de lithium, avec 11 nouveaux modèles électriques d'ici 2025. Et le premier sera probablement le plus marquant, puisque celui qui inaugurera cette seconde génération sera un crossover haut de gamme offrant des caractéristiques impressionnantes.

Kia sera probablement une des premières marques généralistes à proposer l'architecture en 800V et la charge ultra rapide (plus de 300 kW). Le modèle, qui sera lancé en 2021 et découlera du concept Imagine, pourra ainsi être rechargé à 80 % en seulement 20 minutes, avec une autonomie confirmée aujourd'hui officiellement par Kia à 500 km.

Mieux encore : selon Autoexpress, ce modèle sera si puissant qu'il passera les 100 km/h en moins de 3 secondes. En compilant toutes ces données, nous sommes sur les terres de modèles comme la Porsche Taycan ou la Tesla Model S.

Evidemment, il faudra attendre le prix de cette auto dont le nom n'est pas encore connu. Kia a déjà tenté le porte-étendard avec la Stinger en Europe, sans succès. Mais là, la donne change : il n'y a plus la problématique de la fiscalité liée au CO2. Kia a donc un gros coup à jouer avec cette auto et pourrait jeter un pavé dans la mare.

Kia précise par ailleurs que deux architectures cohabiteront au catalogue : les modèles en 400V, plus accessibles, et les véhicules haut de gamme électriques en 800V, acceptant de fortes puissances de charge et de plus gros moteurs.