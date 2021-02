L'A79 sera la première autoroute avec des péages sans barrière

La "Route Centre Europe Atlantique" permet de traverser la France d'est en ouest, gratuitement. Elle est donc très empruntée par les camions. Mais la RCEA est tristement célèbre. Elle est l'une des routes les plus dangereuses de l'Hexagone, à cause d'une portion dans l'Allier (entre Digoin, Moulins et Montluçon) avec seulement deux fois une voie. Les accidents dramatiques y sont réguliers.

Bientôt, cela sera heureusement du passé. Déclarée d'utilité publique en 2017, la mise en 2X2 voies de cette portion est en cours de réalisation. La mise en service est prévue pour 2022. 88 km sont en train d'être adaptés aux normes autoroutières. De quoi fortement améliorer la sécurité sur cet axe. Il y aura en revanche un revers à la médaille : en passant de N79 à A79, cette route deviendra payante.

Avec une particularité : cette autoroute sera dotée d'un péage à flux libre service. S'il y aura une barrière classique à l'extrémité ouest, avant la jonction avec l'A71 à Montmarault, pour le reste, il n'y aura que des péages dits "free flow". Cela consiste en une série de six portiques au-dessus de la chaussée, semblables à ceux que l'on a pu voir pour l'écotaxe. On ne marquera pas d'arrêt, on continuera à rouler normalement. Pour la facturation, caméras et capteurs scanneront les plaques d'immatriculation des véhicules.

Un péage sans barrière est déjà en test sur l'A4. Au niveau de la sortie 38, on ne s'arrête plus, on passe sous un portique. Soit on paie immédiatement grâce au badge télépéage, soit on paie dans les 10 jours sur une borne installée après le péage ou sur internet. Il devrait en être de même pour l'A79.

L'A79 sera donc la première autoroute française entièrement concernée par ce système. Parmi les avantages, il y a un trafic plus fluide, plus sûr et plus écolo. Ce dispositif supprime en effet l'arrêt et le redémarrage au péage, des phases très émettrices de CO2 pour les véhicules thermiques. Ce système va aussi impliquer beaucoup moins de bétonnage.