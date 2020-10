L'abonnement sans engagement gagne du terrain, mais cela reste cher

La flexibilité est devenue le maître mot en matière d'automobile. Désormais, en plus des LOA et LLD qui gagnent du terrain, voilà que la location sans engagement se profile à l'horizon. Seat a été le premier constructeur majeur à réellement proposer un format de sans engagement à ses clients dans une formule simple : un prix connu selon le kilométrage et modèle, et la possibilité de restituer l'auto au bout du premier mois, sans avoir à payer pour les mensualités restantes.

Les loueurs s'y mettent aussi : Sixt annonce l'arrivée d'une formule "tout compris", avec assurance, carte grise, entretien et même réparations sur un choix de modèles. A titre d'exemple, il faut compter 359 euros par mois pour une Fiat 500, et 579 euros pour un Peugeot 3008. Il faudra simplement compter 199 € de frais d'inscription. Les berlines premium de type Mercedes Classe C demandent 739 € par mois.

Les tarifs sont toutefois très vite salés ! Ces prix de base partent d'un kilométrage faible, à savoir 500 km par mois. Pour passer à 1000 km, c'est 59 € de plus par mois, et 99 € pour 2000 km par mois... ainsi de suite, jusqu'à 529 € par mois en plus de l'abonnement pour 5000 km par mois. D'autres options sont onéreuses comme la navigation "garantie" (29 € par mois) ou encore le diesel garanti (39 € par mois).