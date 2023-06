L'ancien patron d'Audi évite finalement la prison

Le groupe Volkswagen n’en a pas tout à fait fini avec les conséquences du scandale du dieselgate, révélé en 2015 à la suite d’une étude américaine et étendu à l’Europe dans la foulée. Et ses anciens dirigeants non plus : Rupert Stadler, patron d’Audi jusqu’en 2018 et poursuivi devant les tribunaux allemands depuis de longues années, vient d’être jugé et condamné.

On lui reproche d’avoir couvert (et même validé) les stratégies internes visant à optimiser les mesures de pollution des moteurs diesel du groupe dans des proportions assimilables à de la triche. Il avait décidé de plaider coupable et de trouver un arrangement avec les juges au mois de mai. Cet arrangement lui permet d’éviter finalement la prison ferme, avec une peine d’un an et neuf mois de prison avec sursis et une amende de 1,1 million d’euros.

Un autre cadre plus lourdement condamné

Wolfgang Hatz, directeur du développement moteur au moment des faits, a été également condamné à deux ans de prison avec sursis et 400 000€ d’amende à verser. Giovanni Pamio, ancien responsable du développement moteur a lui reçu neufs mois de prison avec sursis et 50 000€ d’amende. A noter que les juges pourraient décider de revoir à la hausse la peine de Wolfgang Hatz, considéré par la justice allemande comme le principal responsable du scandale.