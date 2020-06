L'ancienne Volvo 240 modernisée par un artiste

Les Volvo Série 240 lancées en 1974 ont indiscutablement contribué à l'image de fiabilité que la firme suédoise détient. Ces véritables briques de design ont marqué les esprits. C'est pourquoi l'artiste TheSketchMonkey prend un malin plaisir à coller des attributs modernes à une silhouette de la grande berline à l'allure géométrique.

Le concept de véhicule trois volumes prend tout son sens avec ce modèle au coffre et au capot dotés d'arêtes tracées à l'équerre. Le spécialiste de la tablette graphique ajoute à l'auto pour la rendre plus actuelle un éclairage LED, des chromes, des éléments noir brillant, des jantes imposantes et des sorties d'échappement factices intégrées dans le bouclier. L'ensemble surprend sans repousser. Les plus observateurs noteront que le résultat fait penser à la Rolls-Royce Phantom qui elle est bien réelle.

Pour rappel, la Volvo 240 prenait sa retraite en 1993 après quatre générations de carrière. Le constructeur remplaçait ce modèle ensuite par les 850 jusqu'en 1996 puis le duo S70/V70 jusqu'en 2000. La version actuelle bénéficie des appellations S60 et V60.