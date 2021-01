L'arrivée du vitrage sur Oscaro

Plus que jamais, les automobilistes cherchent à réparer et entretenir leur véhicule eux-mêmes. Les spécialistes de la vente de pièce automobile l'ont bien compris puisqu'ils ont même déjà commencé à sortir de petites séries de vidéos tutorielles pour apprendre à leurs clients les opérations les plus courantes.

Alors que la carrosserie reste indisponible, pour une histoire de protection intellectuelle des pièces, défendue par les constructeurs, voilà une nouvelle catégorie chez Oscaro qui pourrait bien intéresser de nombreux clients désireux de réparer leur véhicule : le vitrage.

Le leader de la pièce détachée expliquait qu'il y avait une très forte demande pour ce type de pièces. "Oscaro met à disposition de ses clients plus de 4 000 références au sein de sa gamme vitrage. Celle-ci incluant les vitres latérales fixes, ouvrantes, les custodes ainsi que les vitres de portes arrière battantes". Les pare-brise ne sont donc pas présents.

Il faut noter que l'offre vitrage n'est pas limitée aux vitres : les baies de pare-brise et montants plastiques sont également vendus.