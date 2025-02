L'Aston Martin Vantage enlève le haut

En plein redressement financier, Aston Martin continue de renouveler tous ses modèles. Après avoir lancé les DB12, la Vantage et la Vanquish, le constructeur de Gaydon présente cette fois la Vantage Roadster. Cette concurrente des Porsche 911 Turbo et Ferrari et Ferrari Roma Spider fera son apparition ce printemps.

La nouvelle Vantage Roadster, reprend les évolutions techniques et esthétiques du coupé, renouvelé l’an dernier. Le design à la fois racé et élégant se démarque ici par l'intégration très réussie du toit. La capote en toile (3 coloris disponibles) se déploie et se replie en moins de 7 secondes, jusqu’à 50 km/h, ce qui en fait l'une des plus rapides du monde.

Elle est composée de 8 couches d’isolants pour préserver au maximum le confort à bord. Un intérieur en gros progrès notamment au niveau de la technologie avec une interface numérique bien plus efficace et une connectivité smartphone enfin au niveau. Comme sur le coupé, il sera possible de personnaliser l'ensemble de l'intérieur via le département "Q", sollicité par près de 75% des clients.

La Vantage roadster n'affiche que 60 kg de plus que le coupé. La firme de Gaydon a naturellement renforcé la rigidité structurelle avec des plaques additionnelles sous le châssis pour limiter la torsion. Le surpoids plutôt contenu limite la masse totale de l’anglaise à 1 665 kg.

Une broutille pour le V8 bi-turbo 4,0 litres d’origine AMG (considérablement retravaillé) qui envoie de 665 ch (800 Nm de couple) aux seules roues arrière via une boîte automatique ZF à 8 rapports. Ce dernier permet à la britannique est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes (soit un dixième de plus que le coupé), de et de filer à 325 km/h (exactement comme le coupé).

Le châssis a été revu avec notamment des amortisseurs adaptatifs Bilstein, un différentiel à glissement limité électronique, des freins carbone-céramique, des jantes de 21 pouces en alliage forgé chaussées de pneus Michelin Pilot Sport. Il sera aussi possible de régler très finement les paramètres dynamiques, jusqu’à choisir entre huit positions différentes pour l’antipatinage en mode Track.

La différence de prix entre le coupé et le cabriolet sur l’ancienne génération était d’environ 10 000 €. Les livraisons de cette nouvelle décapotable débuteront au deuxième trimestre 2025. La Vantage Roadster démarrera très probablement au-dessus des 200 000 €, hors malus bien évidemment.