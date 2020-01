L'Audi 80 cabriolet de Lady Di bientôt à vendre

Vente très spéciale à venir outre-Manche. L'ancienne Audi 80 cabriolet de 1994 de la princesse Diana passera sous le marteau des enchères du spécialiste en la matière Classic Car Auctions. De quoi rappeler tout une époque avec son cuir blanc et sa teinte très particulière Gomera Pearl.

L'exemplaire en question affiche 22 000 miles (35 200 kilomètres) seulement au compteur. La découvrable d'origine allemande ayant entre autres transporté les princes William et Harry a appartenu par la suite au commentateur politique anglais Ian Campbell-Dale. D'après le descriptif de l'annonce, l'Audi 80 cabriolet dispose de tout son historique, des plusieurs documents attestant de ses anciens propriétaires et de son carnet d'entretien à jour. Son capot abrite un 2,3l de 136 chevaux pour 185 Nm de couple. La puissance transite au sol via une boîte manuelle cinq vitesses.

La vente de cette voiture se déroulera à Birmingham lors du Practical Classics Car and Restauration Show 2020. L'événement ouvrira ses portes du 27 au 29 mars.