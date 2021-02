L'automobile, le premier demandeur de PGE en France

2020 a été compliqué pour beaucoup d'entreprises, et même une partie non négligeable des travailleurs a dû continuer de se servir de leur auto pendant les confinements, il n'empêche que la baisse drastique du trafic routier a eu un impact sur les sociétés de commerce et de réparation auto.

Sur les 300 milliards d'euros prévus par le gouvernement pour le fameux "PGE" (Prêt garanti par l'Etat), 31,5 milliards ont été déjà alloués à la vente et réparation d'automobile. 142 148 entreprises françaises ont entamé des demandes de PGE dans ces secteurs au 15 janvier, ce qui en fait le premier demandeur de PGE en France.

Sont comptés dans ces entreprises : "commerce de gros et de détail de véhicules neufs et usagés, la réparation et l’entretien des véhicules et le commerce de gros et de détail de pièces et d’accessoires. Les activités des intermédiaires du commerce de gros et de détail de véhicules, ainsi que les activités des maisons de vente aux enchères en gros et de la vente en gros par Internet sont également comprises. Cette division comprend également les activités de lavage. Sont exclus le commerce de détail de carburants et les activités de location". (Source : Décisionatelier.com).