L'Autopilot de Tesla, le nom qui ne passe pas

Le tribunal de Munich a donc tranché : le terme "Autopilot" est jugé inadapté et pourrait induire les gens en erreur. Une plainte avait été déposée par un service de protection contre la concurrence déloyale qui a eu gain de cause. En Allemagne, Tesla ne va plus pouvoir utiliser le terme "Autopilot" dans ses publicités, ni sur son site Internet. Une situation finalement pas inédite puisqu'aux Etats-Unis, certains sénateurs avaient déjà pointé du doigt le nom "Autopilot" comme induisant en erreur les clients qui pensent avoir affaire à un système totalement autonome, alors qu'il ne l'est pas.

En France, Tesla reste prudent en jouant la carte de "l'assistant de conduite" (ce sont leurs mots officiels). Il faut dire que la législation ne laisse que très peu de liberté à la technologie, qui serait pourtant bien avancée.

Elon Musk, le patron de Tesla, avait en effet annoncé récemment sur Twitter que les véhicules de la marque étaient tout proches d'avoir le matériel embarqué nécessaire et l'intelligence pour être classé comme autonome de niveau 5. C'est à dire qu'ils seraient autonomes à un point où ils pourraient se passer de volant et de pédales.

Malheureusement pour l'homme d'affaires, l'ONU a récemment mis en place des règles très restrictives sur la circulation de ces véhicules, qui pourraient limiter les investissements des constructeurs.