L'autoroute pour aller à Barcelone devient gratuite

Les conducteurs français en rêvent, l'Espagne est en train de le faire. Depuis deux ans, nos voisins ibériques suppriment les tronçons payants sur leurs autoroutes. Le gouvernement de Pedro Sanchez a décidé de ne pas renouveler des contrats de concession. Plusieurs axes sont ainsi redevenus gratuits depuis l'automne 2019.

Pour la rentrée 2021, c'est sur un tronçon très important que les péages vont être enlevés : il s'agit de l'AP-7 entre la frontière française (dans le prolongement de l'A9) et Barcelone. Un changement qui ne va donc pas seulement réjouir les Espagnols !

Il va en effet combler les nombreux touristes français qui se rendent à Barcelone, notamment les jeunes qui partent faire la fête dans la capitale de la Catalogne. Depuis début 2020, l'AP-7 entre Tarragone et Alicante est aussi gratuite. On peut ainsi depuis Perpignan rejoindre Valence en ne dépensant plus que quelques euros de péage.

Si le trajet sera plus économique, il pourra être plus long. Cette évolution suscite en effet des inquiétudes côté trafic. Ceux qui empruntaient le réseau gratuit vont utiliser l'AP-7. Depuis qu'il est redevenu gratuit, le tronçon entre Tarragone et Alicante a vu son trafic augmenter de 36 %.