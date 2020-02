L'E10 représente la moitié des ventes des essences en France

Voilà déjà un moment que le sans-plomb 95 E10 est le carburant le plus vendu parmi les essences. C'est le cas depuis 2017. Mais en janvier 2020, ce carburant a franchi la barre des 50 % de part de marché des essences, faisant ainsi le double du sans-plomb (SP) 95 classique. Le mois dernier, le SP 98 était à 21 %, le super-éthanol E85 à 4 %.

L'E10 contient jusqu'à 10 % de bioéthanol. Son ascension est rapide, avec en 2019 47,6 % du marché des essences, contre 42,9 % en 2018. Il a l'avantage d'être moins cher que le 95 classique, en étant moins taxé, avec un écart dans les prix moyens de vente en France compris entre 2 et 3 centimes par litre. Au pointage fait le 21 février par le ministère de la transition écologique, le litre de SP 95 E10 était en moyenne à 1,4687 €, contre 1,4889 € pour le SP 95 classique.

L'envolée de l'E10 s'explique par la forte compatibilité, la quasi-totalité des véhicules essences mis en service en France depuis 2000 pouvant rouler à l'E10. Il y a aussi l'effet du réseau de distribution. En janvier 2020, 6 511 stations françaises avaient de l'E10, en hausse de 283 points de vente en un an. C'est 70 % du parc de stations. D'ailleurs, de plus en plus se contentent de proposer maintenant l'E10.