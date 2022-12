L'émission Vroum de retour sur France 3

L’émission Vroum est de retour tous les dimanches à 12h55 sur France 3 Normandie, dès le 8 janvier prochain. Le programme de 26 minutes animé par Laurent Quembre vous emmène à la rencontre des passionnés de véhicules anciens. Pour cette nouvelle saison, l'émission poursuit la recette qui a déjà séduit un public fidèle : de belles voitures, des paysages, des souvenirs et toujours de la bonne humeur.

L’émission s'intéresse à toutes les marques automobiles, à toutes les époques mais aussi aux motos, aux camions et à tous types d’objets vintage. Pour cette nouvelle saison, l’animateur est rejoint par Océane Chabaud, professionnelle de l'automobile et spécialiste des véhicules de collection, rejoint l'équipe Vroum afin d’apporter son expertise.

Au sommaire du premier numéro, l’émission installe ses quartiers au château d'Harcourt dans l'Eure pour présenter Les « Rétros du Plateau », un des plus grands clubs de Normandie réunissant 140 adhérents. On y apercevra Un Peugeot 304 cabriolet ou encore une Porsche 924. Au menu également une rencontre avec un pilote officiel BMW propriétaire d'un modèle rare des années 60 : la BMW 700S et un petit focus sur l’art de faire briller sa voiture ancienne sans refaire la peinture. Rendez-vous le 8 janvier à 12h55 sur France 3 si vous êtes en Normandie ou sur n’importe quelle box.