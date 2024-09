L'énorme défi de la Citroën ë-C3 électrique pour ne pas perdre les aides gouvernementales françaises

La nouvelle Citroën ë-C3 fait logiquement partie des modèles plébiscités par la clientèle dans le cadre du leasing social mis en place par le gouvernement français au début de l’année 2024. Avec des forfaits de location aidée à partir de 54€ par mois, la citadine de la marque aux chevrons a croulé sous les commandes (environ 6 000 dans ce cadre du leasing social d’après les journalistes d’Auto Infos).

Mais maintenant, il faut les livrer aux clients. Et justement, ça urge. Après de longues semaines de retard dues notamment à des problèmes de logiciel, l’usine de Trnava en Slovaquie vient enfin d’expédier ses premières ë-C3 par camion vers la France. Thierry Koskas, le directeur général de Citroën, l’illustre sur son compte Linkedin avec une image montrant un camion chargé de ces modèles en train de quitter l’usine.

Il faut toutes les livrer avant octobre, sinon…

Citroën joue actuellement une grosse course contre la montre sur ce dossier puisque dans les conditions légales de l’offre « mon leasing électrique », il était précisé que les voitures commandées jusqu’en février 2024 devaient être livrées avant le 1er octobre 2024. En cas de livraison plus tardive, le constructeur et les concessionnaires concernés devront renoncer aux subventions prévues par l’État français, qui se chiffrent tout de même à 13 000€ par forfait de location aidée. Voilà pourquoi le groupe Stellantis met actuellement les bouchées doubles en Slovaquie pour rattraper le retard. Rendez-vous au début du mois prochain pour voir si cet objectif a été rempli. Quant aux clients des autres pays attendant eux aussi leur nouvelle ë-C3, ils risquent de passer après les Français.