L’explosion d’un prototype de voiture hybride fait deux morts

Mettre au point une technologie permettant de convertir de vieux véhicules en modèles hybrides modernes, avec l’utilisation de panneaux solaires pour fournir une partie de leur énergie électrique. Voilà le but du projet « Life-Safe », financé grâce à des fonds de l’Union Européenne et assuré notamment par des chercheurs du CNR, le « National Council of Research » d’Italie. L’un des prototypes essayés dans le cadre de ce projet, une ancienne Volkswagen Polo TDI diesel transformée par l’équipe en charge du développement technique, a explosé pour une raison inconnue en plein test dans les routes de Naples dans le sud de l’Italie.

Maria Vittoria Prati et Fulvio Filace, deux chercheurs du CNR italien, se trouvaient dans le véhicule au moment de son explosion. Ils sont morts tous les deux et les images publiées par Napoli Today montrent un véhicule totalement calciné. Pour l’instant, on ignore les causes de cet accident et une enquête a été ouverte pour le comprendre.

La conversion de vieux véhicule en hybrides, une technique d’avenir

Plusieurs entreprises travaillent sur des projets de rétrofit permettant de transformer de vieux véhicules thermiques polluants en autos hybrides vertueuses. En France, la société GCK prépare son concept « Twin-e » qui doit permettre de convertir de vieilles citadines thermiques en modèles hybrides rechargeables pour une fraction du coût d’un véhicule hybride rechargeable neuf. Le projet « Life-Save » s’inscrivait dans ce genre d’initiative, mais cet accident étrange va probablement suspendre son développement pour une longue période.

Via Reuters