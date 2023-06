Twin-E : le rétrofit hybride rechargeable pour tous

Le rétrofit électrique est de plus en plus connu, il s’agit de remplacer le bloc thermique d’une voiture par un bloc électrique. Cependant, cette possibilité est restreinte par de lourdes contraintes et son coût reste élevé. La société française GCK a eu comme idée de transformer votre voiture diesel, ou à essence, en hybride rechargeable. La recette est alléchante : en une journée, et pour un coût modéré, il serait possible de transformer sa vieille Renault Clio III en un modèle écologique, ou presque, mais surtout de la rendre compatible avec les villes imposant les fameuses ZFE.

L’opération consiste à remplacer la boîte de vitesses par un ensemble moteur électrique et transmission. Votre voiture devient ainsi une automatique, mais surtout se voit seconder par un moteur de 40 kW (soit un peu plus de 54 ch). Ce dernier est alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 11 kWh (9 kWh net) et permet une autonomie confortable de 70 km en milieu urbain. Un argument qui fait sens au prix du litre à la pompe.

Les Crit’Air 3 deviennent Crit'Air 1

Une Renault Clio III diesel deviendra donc admissible dans les ZFE les plus sévères grâce à sa technologie hybride rechargeable, dont l'État a assuré le cadre réglementaire pour homologuer ce dispositif. C’est tout l’enjeu de cette transformation, rendre l’accès à ces zones au plus grand nombre, sans avoir recours à l’achat d’une voiture récente ou d’un modèle électrique dont les prix de vente sont élevés. Le site internet (permettant de commander sa vignette) prendra en compte le changement afin d’attribuer la « Crit’Air 1 » en lieu et place de la « Crit’Air 3 » par exemple.

La société propose cette solution 7 500 € TTC, installation comprise, auprès des particuliers. Seulement, le gouvernement et plus particulièrement Roland Lescure (ministre délégué chargé de l’industrie), planche sur une aide. Elle pourrait atteindre 2 500 €, voire davantage, pour rendre l’hybride rechargeable Twin-E accessible sous la barre des 5 000 €. Le montant définitif dépendra du prochain projet de loi de finance qui sera connu en octobre prochain. Les premières transformations débuteront ainsi vers la fin du premier trimestre 2024.

Comment fonctionne le système Twin-E ?

Pour commercialiser au mieux son système, GCK et sa filiale Solution F ont développé un ensemble qui s’adapte sur trois motorisations : 1.5 dci (Renault, Dacia), 1.4 et 1.6 HDi (Peugeot, Citroën, Ford). En France, ces trois moteurs sont très répandus et couvrent environ 2,5 millions de véhicules (VP et VUL). D’ici 2025, le but est d’homologuer 20 modèles équipés de ces moteurs : Renault Clio III et Kangoo, Dacia Sandero, Peugeot 207 et 307, Renault Scénic…

Le bloc électrique vient en lieu et place de la boîte de vitesses mécanique (adaptation des supports...). Il est équipé d’un train épicycloïdal, d’un réducteur et d’un différentiel, assurant la transmission. Votre auto devient ainsi une automatique. La batterie est située dans le coffre, ou dans le bac de roue de secours lorsque cela est possible. Sa compacité (40 cm de long, 25 cm de large et 7 cm de haut, suivant la capacité voulue) permet de limiter la place grignotée. En adoptant la technologie lithium-ion NMC (Nickel, Manganèse et Cobalt), cet accumulateur se passe de système de refroidissement.

La recharge s’effectue via une prise située sur l’aile avant, un simple trou de scie cloche suffit dans le cas d’une Clio III grâce à ses ailes en plastique. Elle est de type 2 et embarque un chargeur acceptant 1,2 kW et 3 kW. Une charge complète s’effectue respectivement en 6/7h et 3h. À noter également que le dispositif profite de la régénération lors des décélérations.

Sur la route, le conducteur pourra vérifier son autonomie via un petit écran positionné à la place de l’autoradio. Il aura le choix entre trois modes de conduite. Le premier permet de rouler uniquement en électrique jusqu’à une vitesse de 70 km/h, le deuxième n’utilise que le thermique et le troisième, met de concert les deux moteurs. Cependant, la puissance cumulée n’excède pas la valeur homologuée. Le moteur thermique vient juste pallier le manque de punch et de couple à bas régime.

Disponible en centre auto

La facilité d’intégration de la technologie Twin-E est aussi un autre avantage. Il suffira d’une intervention d'une journée pour transformer votre auto en hybride rechargeable. Grâce à son faible voltage (48 V), aucune habilitation particulière n’est exigée, l’opération pourra être effectuée directement dans un centre auto (type Feu Vert, Midas…). Pour le moment, le réseau n’est pas en connu.

Nettement moins chère que le rétrofit électrique, la solution Twin-E est innovante et surtout intéressante, puisqu'elle permet de s'affranchir des ZFE et de réaliser de belles économies de carburant. Mais elle devra bénéficier d’une aide au financement conséquente pour séduire les propriétaires dont la valeur marchande de leur auto, âgée d'une dizaine d'années, est relativement faible.