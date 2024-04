L'hydrogène nouvelle star de Jeux Olympiques 2024

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, Air Liquide, le fleuron de la filière hydrogène en France est en train de rénover ses rares stations présentes en île de France et notamment celle située au Pont de l’Alma dans le 8ème arrondissement de Paris. Cette dernière figure parmi les 10 stations localisées en île de France (seulement 2 sont en service dans Paris intra-muros).

« Paris 2024 représente une formidable opportunité d’accélérer le développement et l'adoption de l'hydrogène, solution clé pour réduire les émissions de CO₂, en particulier pour les transports intensifs. Située au cœur de la capitale, la station de la place de l’Alma incarne la vitrine d'un dispositif exceptionnel, qui laissera son empreinte en héritage », se réjouit Armelle Levieux Directrice de l’Innovation d’Air Liquide.

10 stations pour 1 500 véhicules

La station hydrogène de l’Alma aura pour but d’alimenter une flotte de 500 Toyota Miraï, véhicule officiel des JO et quasiment autant de taxis. En effet, Paris est la ville dans le monde à compter le plus de taxis à hydrogène, 500 environ (sur 17.000 véhicules au total). Il faudra ajouter à cela une dizaine de bus rétrofités équipés de pile à combustible, ce qui annonce une belle flotte de voitures zéro émission.

Toutefois, la station de l'Alma, est capable de fournir environ 150 kilos d'hydrogène par jour, ce qui permet de réaliser une cinquantaine de pleins. Les professionnels se replieront vraisemblablement sur la station Hysetco, située porte de Saint-Cloud, la plus grande d’Europe. Elle comprend six pompes et peut délivrer jusqu’à une tonne d’hydrogène par jour ce qui représente 250 pleins.