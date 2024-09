L'incroyable interdiction des voitures thermiques en Ethiopie

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’Éthiopie a totalement interdit l’importation des voitures thermiques essence et diesel sur son sol. Confronté à une grave crise économique et incapable d’importer de grandes quantités de pétrole, le pays cherche par ce moyen à réduire sa dépendance aux énergies fossiles en obligeant ses automobilistes à se convertir aux voitures électriques.

Mais comme vous pouvez l’imaginer, l’Éthiopie n’a pas eu le temps (ni les moyens) de s’équiper en infrastructures de recharge adaptées et les performances de son réseau d’électricité publique paraissent assez peu compatibles avec l’utilisation massive de voitures à « zéro émissions ».

Comme le rapportent les journalistes du Monde, il n’y a actuellement « qu’une seule borne de recharge publique et seulement deux garages spécialisés dans tout le pays » (mais le site Rest of The World annonce plutôt 50 stations de recharge d’après un membre du gouvernement éthiopien). Il faut donc brancher sa voiture électrique chez soi pour la charger, mais avec un réseau électrique qui occasionne de nombreuses coupures quotidiennes et une quasi-impossibilité d’installer des prises murales permettant d’augmenter la puissance de charge !

100 000 voitures électriques…qui peuvent difficilement sortir de la capitale

Toujours d’après les journalistes du Monde qui citent des statistiques nationales, il y aurait déjà 100 000 voitures électriques en Éthiopie actuellement (70 000 en juillet dernier d’après Rest of The World) et un objectif de 440 000 véhicules de ce type d’ici 2030, alors qu’un habitant sur deux n’a pas accès à l’électricité actuellement dans le pays qui compte 120 millions d’habitants. D’après un témoignage rapporté par Le Monde, il est actuellement très difficile de sortir de la capitale Addis-Abeba en voiture électrique faute de pouvoir la recharger. Il serait aussi presque impossible de trouver des pièces détachées pour les modèles de voitures électriques importés et les concessionnaires peineraient à écouler leurs stocks de véhicules électriques neufs. A moyen terme, cette politique est-elle tenable dans un pays aux infrastructures aussi peu développées ?