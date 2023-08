L'intérieur des nouvelles Skoda Kodiaq et Superb paraît très haut de gamme

Dans quelques heures, les gammes de Volkswagen et de Skoda vont gagner plusieurs nouveautés importantes et haut de gamme. Le constructeur allemand se prépare à dévoiler sa Passat de neuvième génération en plus du Tiguan troisième du nom et la marque tchèque du groupe, sa cousine la familiale Superb de quatrième génération ainsi que la seconde mouture du gros SUV Kodiaq.

En attendant de retrouver toutes ces nouveautés au salon de Munich 2023, Skoda nous montre en avance l’intérieur de ses deux modèles attendus. Comme souvent avec la communication des constructeurs automobiles, les images sont soigneusement choisies : elles montrent, que ce soit pour le SUV Kodiaq ou la berline Superb, une planche de bord aux finitions visuellement très flatteuses correspondant très probablement à un niveau haut de gamme. On découvre un habitacle tapissé de cuir dans une jolie combinaison noire et beige dans les deux cas, avec quelques détails dans un matériau qui ressemble à du bois.

Beaux et ressemblants

La planche de bord du Kodiaq affiche un style général assez proche de celle de la précédente mouture, avec évidemment un contenu technologique amélioré et un grand écran central tactile de 12,9 pouces. Il y a peu de boutons physiques sur la console centrale mais on en retrouve sur le volant. La planche de bord de la Superb de quatrième génération, elle, ressemble à celle de la récente Octavia tout en paraissant plus luxueuse. Elle s’équipe elle aussi d’une tablette centrale de 12,9 pouces. Remarquons par ailleurs la présence de trois commandes rotatives sous le gros écran (dans les deux voitures) et d’un sélecteur de boîte automatique désormais situé à la droite du volant.

Disponibles prochainement avec des motorisations thermiques, micro-hybrides et hybrides rechargeables, les Skoda Superb et Kodiaq seront dévoilées dans quelques jours. Attendez-vous naturellement à un intérieur moins joli dans leurs futures finitions de base.