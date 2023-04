Les nouvelles Skoda Superb et Kodiaq se montrent

Il y a quelques jours, Skoda a annoncé son grand plan d’électrification en montrant une ébauche de ses six futurs modèles électriques. Cette électrification concernera notamment le remplaçant du Karoq, qui abandonnera totalement les moteurs à explosion. Le constructeur tchèque prépare également un petit SUV urbain basé sur la même plateforme « MEB Entry » que la future Volkswagen ID.2, cette fameuse auto dont le prix de base se situera à 25 000€.

A cette occasion, la marque du groupe Volkswagen en a profité pour donner quelques détails sur deux autres nouveaux modèles échappant eux à l’énergie électrique : la cinquième génération de la berline Superb d’une part, la seconde génération du SUV Kodiaq d’autre part. Ces deux modèles se retrouvent exposés en image, sous la forme d’un teaser permettant d’observer leur profil.

Avant la fin de l’année

Les nouvelles Superb et Kodiaq seront officiellement dévoilées avant la fin de l’année 2023. La berline familiale sera construite à Bratislava en Slovaquie à côté de la toute nouvelle Passat de neuvième génération, qui n’existera plus qu’en break contrairement à la Tchèque. Le Kodiaq sera lui assemblé à Kvasiny. Les deux modèles proposeront très probablement des motorisations micro-hybrides et hybrides rechargeables, histoire d’être prêts pour affronter les nouvelles normes Euro7 de 2025.