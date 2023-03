La berline Volkswagen Passat, c'est (presque) fini

Depuis 1973, la Passat faisait partie des modèles incontournables au catalogue de Volkswagen. Berline familiale leader sur le Vieux Continent, elle n’a jamais quitté la gamme depuis et a eu le temps de se décliner sur pas moins de huit générations de modèle. Mais l’actuelle sera la toute dernière pour la variante berline, qui disparaîtra dans quelques semaines et ne sera pas remplacée.

Et après ? Et bien après, la Volkswagen Passat existera toujours. Mais la prochaine mouture, qui démarrera sa production dès le mois de septembre 2023 d’après les journalistes d’Automotive News, n’existera qu’avec une carrosserie de break. Cette dernière sera assemblée dans l’usine Volkswagen de Bratislava en Slovaquie et non plus à Emden en Allemagne. Elle ne sera pas seule là-bas puisque la prochaine génération de la Skoda Superb y sera assemblée elle aussi. Et contrairement à l’Allemande, la familiale de la marque tchèque continuera à proposer une déclinaison berline.

Volkswagen ID.7, l’unique berline familiale

On trouvera toujours une berline chez Volkswagen après la fin de la Passat actuelle : il s’agira de l’ID.7, une nouvelle familiale électrique qui veut rivaliser avec les Tesla Model 3, Polestar 2 et autres Hyundai Ioniq 6. L’Arteon se prépare elle aussi à quitter le catalogue Volkswagen de manière définitive, les berlines thermiques n’ayant plus d’avenir chez le constructeur allemand.