Scoop – Volkswagen Passat SW : s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là

C’est sur le Nürburgring dans le massif de l’Eifel en Allemagne que le prototype de la nouvelle génération de Volkswagen Passat SW se dégourdit les roues. Le prototype artistiquement camouflé dévale les pentes du circuit mythique. Cette neuvième génération ne sera plus disponible qu’en break et également en version Alltrack, la berline Passat laissant sa place à l’électrique ID.7 (inspirée du concept-car ID.Aero) qui sera lancée en 2023, d’abord en Chine puis en Europe.

L’année 2023 sera également celle du lancement de la nouvelle Volkswagen Passat SW. Cette auto sera produite en Slovaquie aux côtés de la future Skoda Superb. Elle disposera de motorisations thermiques avec hybridation légère (dont au moins un diesel) et de l’hybride rechargeable et devrait afficher des dimensions identiques à l’actuelle génération. Pour le style extérieur, il se démarquera légèrement de l’actuel modèle avec à l’avant une nouvelle calandre, des projecteurs modifiés et un nouveau bouclier.

Les flancs ne devraient pas être modifiés mais on notera la présence de nouveaux rétroviseurs, d’une ligne de toit plus fuyante et d’une surface vitrée modifiée au niveau de la custode, tandis qu’à l’arrière, les feux devraient être redessinés. C’est dans l’habitacle que se situeront les principales modifications avec un mobilier inspiré de la famille des électriques ID. Un immense écran tactile adoptant la même forme que celui des modèles ID sera positionné au centre de la planche de bord. Un combiné 100 % numérique sous une casquette aux bords arrondis fera face au conducteur, tout comme le volant arborant le nouveau logo Volkswagen aux traits plus fins. Quant au levier de vitesse, il quittera la console centrale pour se placer derrière le volant.