Alors comme ça, les berlines seraient à l'agonie ? Les clients ne voudraient plus des autos à papa ? Les Peugeot 508, Renault Talisman et autres Volkswagen Passat sont aujourd'hui boudées et le genre est mort ? Et si le salut des bonnes vieilles tricorps était dans leur SUVisation, dans leurs grandes roues de 20 pouces au minimum ?

C'est en tout cas l'option qui se dessine chez ceux-là mêmes qui essuient quelques problèmes avec leurs berlines du moment. La Talisman est à l'arrêt ? La Renault Arkana cartonne. La 508 est au ralenti ? La 408 vient d'être présentée, et c'est elle aussi une berline, quoi qu'on en dise. De son côté, Volkswagen, qui jette l'éponge et va se contenter d'une prochaine génération de Passat en on break uniquement, récidive lui aussi, avec son ID Aero.

dailymotion Présentation vidéo - Volkswagen ID Aero : la grande berline fait de la résistance

Mais pourquoi s'appelle-t-elle Aero ? Pour une fois, le nom d'une auto n'est pas destiné à évoquer un quelconque exotisme, mais plus pragmatiquement le CX de cette voiture, plutôt parfait pour un engin juché sur des roues de 22 pouces, puisqu’il atteint 0.23. Une réussite obtenue grâce aux lignes de berline, évidemment, forcément plus fluides que celles des SUV camionnettes habituelles. Mais cette aérodynamique est aussi le fruit d'un gommage de toutes les aspérités,

Un galet lisse au service de l'aérodynamique

Au niveau de la face avant, elle n'a pas l'agressivité des grandes calandres verticales façon BMW. Son dessin est plus proche de celui d'une Golf 8 que d'une Peugeot 308, par exemple. Les profils quant à eux, ne sont pas torturés et juste soulignés d'un simple pli. Jusqu'aux poignées de portes escamotées pour ne pas retenir l'air. Une fluidité des lignes qui permet d'oublier l'immensité de l'auto de près de 5 m de long (les cotes exactes ne sont pas encore connues) et son empattement proche de 3 m, les portes à faux étant réduits au maximum.

Cette ligne lisse qui évite à l'engin de paraître trop mastoc, se retrouve également dans le traitement de la face arrière, tout aussi sobre et lisse. Seule fantaisie : une barre de leds, à la mode du moment, traverse la voiture de part en part, jusqu'au logo VW, éclairé pour rappeler que l'on vient de se payer la marque allemande.

Pour le moment, l'intérieur de l'auto n'est pas figé, mais on peut pronostiquer qu'il sera proche de celle des ID4 et 5. Tout comme sa partie mécanique. Et pour cause : l'Aero adopte la même plateforme MEB que ses copines. Côté motorisation, Volkswagen se contente, pour l'instant, d'annoncer une batterie de 77 kWh et une autonomie de 620 km. Ce qui laisse supposer qu'elle disposera, du moins dans un premier temps, du moteur unique de 204 ch comme l'ID5. Sauf que cette dernière n'affiche qu'une autonomie de 513 km.

L'Aero et son fameux aérodynamisme permettront -il de grappiller 100 km de plus ? Une affaire à vérifier lors des premiers essais qui ne devraient pas se dérouler de suite. Car, rappelons-le, cette version n'est qu'un concept car et même s'il est proche de l'auto de série, quelques petits artifices, comme les poignées de portes lumineuses, pourraient bien disparaître. Destinée dans un premier s à la Chine, ou elle a été conçue et ou elle est fabriquée, l'Aero débarquera dans un second temps en Europe et aux États-Unis, avec une unité de production qui lui est dédiée en Allemagne à Emden en 2023.