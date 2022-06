Présentation - Volkswagen ID.Aero : la Passat électrique est en route

La famille électrique ID de Volkswagen va bientôt accueillir un nouveau membre. Après l’arrivée de l’ID Buzz et de l’ID.Buzz Cargo, c’est d’une grande berline qu’il s’agit, elle répond pour le moment au nom d’ID. Aero. Pour nous faire patienter, la marque de Wolsburg ne nous présente aujourd’hui que des illustrations de cette auto qui sera dévoilée officiellement dans quelques jours sous la forme d’un show-car.

Cette grande berline électrique nous en avons déjà entendu parler depuis de longs mois, puisque la marque Volkswagen a déjà présenté un concept-car qui évoquait sa venue. Ainsi, en 2018, le concept-car ID.Vizzion de 5,15 mètres de long annonçait une grande berline électrique. Aujourd’hui les illustrations que nous vous présentons donnent une bonne idée de ce que sera le show-car présenté à la fin juin et la berline de série qui en découlera.

Le show-car ID. Aero devait être présenté en première mondiale au Salon de Pékin (Auto China 2022) mais du fait de l’épidémie de Covid qui repart en Chine, le salon a été reporté. Malgré tout, Volkswagen s’est décidée à maintenir la présentation de ce modèle qui est important pour la gamme ID. D’autant plus que cette auto prendra la suite de la Volkswagen Passat dans sa version berline, puisque la prochaine génération de Passat qui arrivera en 2023 ne sera plus disponible qu’en break (Passat SW).

Avant de découvrir le show-car le 27 juin, les croquis dévoilés par Volkswagen montrent une berline à la ligne fluide, très aérodynamique. Mais attention, la voiture de série devrait afficher des lignes plus anguleuses. Si la marque donne juste comme indication que cette auto reprend la plateforme MEB sur laquelle sont construits tous les modèles électriques de la famille ID, on sait qu’elle devrait être proposée avec deux architectures électriques : un seul moteur implanté à l’arrière (roues arrière motrices) ou une version à deux moteurs (un à l’avant, l’autre à l’arrière, quatre roues motrices). Cette dernière version en finition haut de gamme adoptera une batterie dont la capacité devrait avoisiner avec les 120 kWh, ce qui lui permettrait une autonomie de 700 km selon la norme WLTP.

Du show-car à la voiture de série, il ne faudra pas attendre trop longtemps. Car c’est au second semestre 2023 que cette Volkswagen ID.Areo, qui pourrait se nommer ID.6 ou ID.7, fera son apparition dans les concessions en Chine. Pour le modèle destiné à l’Amérique et à l’Europe qui sera produit à Emden en Allemagne, sa présentation interviendra courant 2023 pour un lancement commercial dans la foulée. Déjà les prototypes camouflés arpentent les routes de Chine et d’Europe afin de valider tous les éléments mécaniques des futurs modèles de série de l’ID.Aero.