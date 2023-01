Volkswagen montre sa berline électrique ID.7

L’année dernière, Volkswagen nous présentait l’ID.Aero. Prenant la forme d’une berline électrique de 4,88 mètres de long, ce concept-car annonçait l’arrivée d’un futur modèle de série pour renforcer sa gamme « ID » aux côtés de la compacte ID.3, des SUV ID.4 et ID.5 et du van ID.Buzz. A l’occasion du CES de Las Vegas 2023, le constructeur allemand montre pour la première fois la version de série de cette berline. Elle s’appellera ID.7.

Il faut malheureusement se contenter d’un exemplaire camouflé pour l’instant, dont les proportions ne semblent pas évoluer beaucoup par rapport au concept-car ID.Aero. On retrouve un profil tout en rondeur (batteries dans le plancher oblige) et, malgré la présence du camouflage, des bandeaux lumineux avant et arrière se devinent sur toute la largeur de la carrosserie. On découvre pour la première fois l’intérieur de l’auto avec une planche de bord bien plus impressionnante que celle des ID.4 / ID.5 : notez l’affichage tête haute en réalité augmentée, l’écran tactile central de 15 pouces et la présence d’un mini-écran derrière le volant en complément. Volkswagen parle aussi d’une « commande de climatisation intégrée dans le premier niveau du système d’infodivertissement ». Cette commande sera-t-elle plus simple que sur les modèles actuels de Volkswagen ?

700 kilomètres d’autonomie

Cette berline présente un empattement de 2,97 mètres de long et promet un aérodynamisme à la pointe de l’efficience. Volkswagen ne dévoile pour l’instant aucun chiffre technique, sauf le chiffre de l’autonomie maximale qui atteindra « 700 kilomètres » sur la version la mieux dotée en la matière. Conçue comme une voiture mondiale, l’ID.7 sera fabriquée à l’usine d’Emden en Allemagne. Chez nous, elle ne remplacera pas directement la berline Passat qui devrait continuer sa carrière, mais uniquement dans sa version break.